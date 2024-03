Fox e Fauno, uno a Nord uno al Sud: entrambi si meritano amore • Terzo Binario News

FOX, dolce cagnolino candido di taglia medio/piccola, è nato il 5.1.2013.

E’ buono ed affettuoso con un certo carattere : non ama essere maneggiato da chi non conosce ed è geloso delle sue cose.

FOX ha bisogno di una persona attenta che rispetti i suoi tempi e le sue piccole manie e sarà una bella sorpresa per entrambi. Sconsigliato dove ci sono bambini.

FOX E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, al rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Ecco qui FAUNO, maschio, nato il 30/06/2023, accalappiato in data 30/01/2024, microchip n. 380260044763747, peso all’ingresso 12 kg.

Carattere: Leggermente timido/diffidente, ma nulla di grave, ha bisogno di contatto umano. Sarà affidato chippato vaccinato sterilizzato previo colloquio conoscitivo. Trasferimento in struttura permanente in data 30/03/2024.

Per info e adozione lasciare un messaggio WhatsApp indicando il nome del cane – NO TELEFONATE: Angelinda 320 832 2710 Nadia 389 051 7756

Canile sanitario di Mendicino (Cosenza) – accalappiato sul territorio di #Rovito