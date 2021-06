Fototrappole a Fiumicino, immortalati gli zozzoni - Terzo Binario News

“Stanno arrivando i primi risultati dalle fototrappole montante in diversi punti del territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Sono oltre venti i soggetti colti in flagranza mentre, a bordo delle loro auto, scaricano illegittimamente sacchi di rifiuti di ogni genere – specifica il sindaco -. La Polizia Locale sta provvedendo all’identificazione di ognuno di loro per potere così comminare le dovute sanzioni”.

“Nei prossimi giorni, man mano che i singoli provvedimenti saranno emessi – conclude Montino – pubblicheremo le immagini delle singole effrazioni. Questo Comune ha raggiunto obiettivi ragguardevoli sulla raccolta differenziata, anche grazie all’impegno della maggioranza delle cittadine e dei cittadini. Non permetteremo che tutto il lavoro fatto vada in fumo per colpa di pochi incivili zozzoni”.