Fotografia, a Tarquinia ultimi giorni per iscriversi al concorso "Memorial Emilio Valerioti" • Terzo Binario News

Ci sono ancora sei giorni per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”, organizzato da Maria Antonietta Valerioti e dedicato al padre. Tra le novità della 12esima edizione la sezione dedicata ai poeti tarquiniesi come fonte d’ispirazione per uno scatto. “Poeti come Vincenzo Cardarelli, Titta Marini e Spartaco Compagnucci hanno scritto molti componimenti su Tarquinia, descrivendo luoghi della città e del suo territorio, usi e costumi della nostra comunità – sottolinea Maria Antonietta Valerioti -. Vuole essere un modo per ricordarli e trasformare in scatti fotografici i loro versi”.

La sala “D. H. Lawrence”, in via Umberto I, ospiterà dal 26 marzo al 2 aprile, giorno della premiazione, la mostra con tutte le fotografie inviate. “Ricordiamo che ogni partecipante può proporre una o due foto, anche per categorie diverse, nel formato 20×30 cm, da spedire o portare a Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele n. 7) – conclude Maria Antonietta Valerioti –. Abbiamo ricevuto tante immagini veramente di qualità. L’esposizione sarà molto bella da vedere”. La foto vincitrice il primo premio assoluto e le migliori tra le varie aree in concorso saranno scelte a una giuria di qualità”. Nel 2022, il “Memorial Emilio Valerioti” è stato vinto da Giorgia Stramacci, mentre i vincitori delle varie categorie sono stati Marco Favaretto, per “Sotto questo sole”, Roberta Massi, per “Ti scatterò una foto”, Domenico Moscatelli, per “Mare mare”, e Massimiliano Brizi, per “Pazza idea”. Il concorso è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Viva Tarquinia.