Fotocamere istantanee "instax mini" sui camici di medici e infermieri - Terzo Binario News

Strumenti in dotazione all’ospedale San Paolo di Civitavecchia per i quali la Asl Roma 4 ringrazia la Fujifilm

“La Asl Roma 4 vuole ringraziare Fujifilm per aver donato al polo ospedaliero le fotocamere istantanee “instax mini” che hanno permesso di accorciare le distanze tra medici infermieri e utenti.

Grazie alle fotografie istantanee applicate sui camici, è possibile riconoscere il volto del medico o dell’infermiere che sta effettuando la prestazione, per rendere l’esperienza in ospedale più umana e instaurare un rapporto di fiducia con l’operatore sanitario.

Nelle foto, il reparto di Radiologia dell’ospedale San Paolo ai tempi del Covid, con tutti i dispositivi di sicurezza in atto, e le istantanee applicate sul camice per identificare il volto e il ruolo del sanitario. Grazie al Dott. Zaccagnino, nostro radiologo, che ci ha mostrato il lavoro che si svolge in radiologia”.

Asl Roma 4