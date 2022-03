Foto, al Memorial Valerioti di Tarquinia le immagini dedicate a quattro canzoni italiane - Terzo Binario News

Il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” presenta la giuria chiamata a valutare le fotografie in mostra dal 27 marzo al 3 aprile alla sala D. H. Lawrence (ingresso pomeridiano libero), al civico 40 di via Umberto I, a Tarquinia.

La commissione si amplia e vede l’ingresso dei fotografi Cristiano Morbidelli e Carlo Panza. Loro, insieme, alla fotografa Francesca Mauri, alla pittrice Barbara Mellace, al coreografo Antonio Natali, allo stilista Roberto Prili di Rado, al giornalista Fabrizio Ercolani e al presidente dell’associazione culturale di fotografia e cinema DotRaw Tiziano Crescia, saranno chiamati a scegliere il vincitore assoluto e i vincitori delle sezioni in gara che riprendono quattro titoli di famose canzoni italiane per raccontare in immagini paesaggi, volti, storie, natura e creatività artistica.

Da “Sotto questo sole”, per panorami e natura, a “Ti scatterò una foto”, per ritratti e street; da “Mare mare” a “Pazza idea”, per la creatività fotografica. “Ringrazio i giurati – afferma Maria Antonietta Valerioti, presidente dell’associazione Viva Tarquinia -. Finalmente, dopo due anni, la commissione potrà riunirsi e scegliere le fotografie più belle. Dò il benvenuto nella nostra giuria a Carlo Panza e Cristiano Morbidelli. Entrambi hanno accettato immediatamente il mio invito. Sono due fotografi che vantano prestigiose collaborazioni e importanti riconoscimenti”.

Il concorso “Memorial Emilio Valerioti” è organizzato in collaborazione con il Comune di Tarquinia, le associazioni Viva Tarquinia e DotRaw, l’Asd Assonautica “Giuseppe Maffei” Tarquinia.