Fosso invaso da rami ed erbacce a Tragliatella, interviene il Consorzio di bonifica • Terzo Binario News

E’ iniziata la pulizia del fosso di via delle Pertucce a Tragliatella, nel comune di Fiumicino. Il Consorzio di bonifica Litorale Nord da ieri ha disposto un intervento per ripulire l’area dove il canale è colmo di rifiuti, erbacce e oggetti che ne ostruiscono il funzionamento.

Escavatori all’opera per garantire la massima sicurezza in un punto che con le piogge si trasforma in una piscina, invadendo strade molto pericolose per il transito.

“Volevamo ringraziare il vice presidente del consorzio Riccardo Milozzi – dicono i cittadini L’intervento è stato immediato, sono stati celeri e speriamo che sia così sempre . Avevamo paura che con l’arrivo delle piogge si verificasse l’allagamento della strada , memori degli anni precedenti. Adesso – concludono – possiamo tirare un sospiro di sollievo”.