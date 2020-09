Forzano serratura e blocchetto accensione auto: arrestati - Terzo Binario News

Tre romani – rispettivamente di 47, 50 e 49 anni – sono finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in corso.

Gli uomini sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, mentre si introducevano all’interno di un’auto parcheggiata in via Peruzzi incrocio con via Ligorio.

I militari li hanno bloccati mentre i tre malfattori cercavano di darsi alla fuga a bordo di un’auto, risultata noleggiata dal 49enne. Sul posto i Carabinieri hanno accertato che i tre ladri avevano forzato la serratura dello sportello anteriore destro e il blocchetto di accensione.