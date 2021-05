Forza Italia Ladispoli: "Sicuri della riconferma di Grando alle prossime elezioni" - Terzo Binario News

“Con l’ingresso ufficiale di Forza Italia nell’amministrazione di Ladispoli, crediamo sia opportuno parlare degli obiettivi che seguiremo scrupolosamente e con coerenza.

Servizi sanitari, cultura, spazi verdi e impianti sportivi saranno i nostri quattro focus. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante investire sulla sanità e in questo senso siamo felici dell’apertura dell’Hub vaccinale nella nostra città, per questo bisogna continuare a fare di più.

Allo stesso modo, cultura, ambiente e sport hanno bisogno di un impegno costante. Forza Italia in tal senso intende ringraziare il Sindaco Grando e l’Onorevole Alessandro Battilocchio (per la vicinanza a questi temi e per la loro costante presenza sul territorio.

Uniti ce la faremo: siamo sicuri che nelle prossime elezioni i ladispolani ci rinnoveranno la fiducia dataci nel 2017 e che insieme miglioreremo ancora questa città, che abbiamo trovato devastata da oltre un ventennio di dominio della sinistra”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli