Forza Italia Ladispoli: "Serve lo sportello virtuale di mutuo soccorso" - Terzo Binario News

Se è vero che negli ultimi due anni la Pandemia ha stravolto la vita e la

capacità economica di migliaia di famiglie, è anche vero che le Istituzioni

hanno dovuto reperire miliardi di euro per “ cercare” di venire incontro

alle esigenze dei cittadini. Contributi che non sono stati sufficienti

,purtroppo, a coprire i bisogni e le richieste.

Da qui l’dea di creare uno Sportello Virtuale di Mutuo Soccorso in cui far

confluire le richieste e le offerte di aiuto, istituendo una sinergia tra i

cittadini che hanno bisogno di un determinato servizio,(idraulico,

muratura, cura della persona, assistenza specifica, ecc..), che non

possono permettersi e le persone che volessero prestare gratuitamente

a scopo puramente umanitario i propri servizi.

Partendo in forma sperimentale a tale servizio potrebbe agganciarsi

anche un attività di consulenza a distanza per i servizi comunali

favorendo l’eliminazione delle code fisiche aiutando così l’attività dei

dipendenti comunali, Barbara Lucco, Responsabile Welfare e Servizi al Cittadino di Forza Italia afferma: “ Questo progetto sarebbe di grande utilità per i cittadini in difficoltà.

A questo scopo il Comune di Ladispoli potrebbe chiedere la

disponibilità anche ai percettori di Reddito di cittadinanza i quali spesso

lamentano il fatto di non poter occupare degnamente il loro tempo .

Barbara Lucco continua: “Questa è un’altra proposta utile per il

programma a cui Forza Italia tiene molto e siamo sicuri che al nostro

Sindaco Alessandro Grando l’idea di aiutare le famiglie sarà molto

gradita”.

FORZA ITALIA LADISPOLI