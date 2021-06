Forza Italia Ladispoli: "Sabato in piazza per la riforma fiscale" - Terzo Binario News

“Sabato saremo in piazza per presentare la Riforma Fiscale depositata da Forza Italia in Parlamento.

Molte le misure proposte tra cui : ridurre a tre – 15%, 23% e 33% – le aliquote IRPEF ridefinendo i contenuti della base imponibile e ampliando la No tax area estesa fino a 12.000 euro per poi arrivare alla FLAT TAX.

Naturalmente il blocco delle cartelle esattoriali per il 2021 e l’abolizione dell’IRAP”. Così Renio Valle Commissario di Forza Italia Ladispoli.

Marco Penge, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia, afferma: “ Il famoso slogan meno Tasse per tutti, oggi, in questa fase post pandemica di riapertura, si rende ancora più indispensabile per sostenere le Imprese, il Commercio e le famiglie con l’effetto di una forte ripresa dell’economia del paese ed un aumento non solo dei consumi ma dell’occupazione, tema molto sentito oggi. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non concede solo fondi ma soprattutto chiede riforme e quindi una strutturale revisione del sistema di tassazione sarà di notevole aiuto.

I principali punti della riforma li divulgheremo in piazza distribuendo i volantini per far comprendere ai cittadini come l’Italia puo’ svoltare verso lo sviluppo.

I cittadini, inoltre, se vorranno, potranno firmare sia al Gazebo che on line al sito www.menotassepiucrescita.it, la petizione di Forza Italia per dar manforte alla Riforma Fiscale proposta”.