Forza Italia Ladispoli incontra la Lega - Terzo Binario News

“Proseguono gli incontri di Forza Italia con gli alleati politici della coalizione di centro- destra e dopo Fratelli d’Italia ora la Lega.

Nell’incontro con il Coordinatore della Lega Quintavalle Luca il Commissario di Forza Italia di Ladispoli Renio Valle ha illustrato il rinnovamento della classe Dirigente di Forza Italia. Un partito aperto e dialogante proiettato in particolare a tutte quelle categorie produttive che oggi vivono il forte disagio di una pesante crisi pandemica e che cercano in Forza Italia una rappresentanza liberale.

Il coordinatore della lega Luca Quintavalle, dopo aver ascoltato con attenzione, ha pienamente condiviso la proposta di collaborazione di Forza Italia, partito moderato di centro destra, con la piena consapevolezza, che Forza Italia, continuerà ad apportare il proprio contributo politico, non solo su quei territori comunali, dove già amministra con ottimi risultati congiuntamente con gli alleati della coalizione politica, ma nella forte convinzione che, con Forza Italia, sarà possibile intraprendere una coesa e leale collaborazione politica, soprattutto là dove se ne presentassero le condizioni, in merito alla prossima campagna politico-elettorale per una continuità amministrativa nel comune di Ladispoli.

I due coordinatori di partito hanno quindi concordato una proficua collaborazione politica fatta di proposte, idee e contributi politici concreti.

Poi il Commissario di Forza Italia Renio VALLE ha chiesto la possibilità, al Consigliere Quintavalle, di presentare alcune proposte per la città in consiglio comunale a firma congiunta.

Il Coordinatore della Lega ha risposto di essere lieto di valutare insieme delle proposte utili per il miglioramento della città.

Al termine i due partiti hanno concordato di effettuare l’incontro con tutti i partiti e le liste civiche che fanno parte della coalizione di centrodestra”.

Il Commissario di Forza Italia Ladispoli VALLE Renio