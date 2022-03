Forza Italia Ladispoli: "Grando attui l'avviso per le domande sull'inclusione sociale previste dal Pnrr" - Terzo Binario News

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Bando per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni da finanziare nell’ambito del PNRR.

L’Avviso riguarda le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Nello specifico, la misura prevede interventi di:

rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà;

soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente;

servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione;

forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out;

iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.

Destinatari sono gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni.

La presentazione della domanda di ammissione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2022. I progetti di durata triennale si possono attivare a partire dal 1 giugno 2022 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026.

Marco PENGE, Delegato ai Rapporti Istituzionali di Forza Italia: “Siamo convinti che il Sindaco Grando sempre attento ai temi sociali si attiverà prontamente per far redigere i progetti necessari per ogni intervento previsto dall’Avviso Pubblico. Ne gioveranno le famiglie, le persone anziane e tutti i servizi socio assistenziali. Forza Italia si dimostra molta attenta a questi temi sociali”.

Paolo RAVARINO, Delegato al Bilancio di Forza Italia: Le misure del Bando sono estremamente importanti perché abbracciano moltissimi interventi del settore sociale, un settore che in questo momento storico ha bisogno di aiuto.

Renio VALLE, Commissario di Forza Italia Ladispoli : “In questo periodo già martoriato dal COVID, le notizie sulla guerra e la crisi economica dare risposte nel campo sociale sarebbe un aiuto salutare per tutta la nostra città. L’Unione europea con il Next Generation Ue ha stanziato i Fondi richiesti dal Governo italiano e ora siamo convinti che il nostro Ente comunale si attiverà per presentare progetti idonei all’esecuzione”.