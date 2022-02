Forza Italia Fiumicino: "Dal 5 marzo banchetti contro il caro bollette" - Terzo Binario News

“Il 25 febbraio 2022 ci siamo riuniti per discutere di alcuni temi importanti a livello locale e nazionale.

Presente all’incontro anche l’on. Alessandro Battilocchio, coordinatore della provincia di Roma, che da sempre supporta l’attività di FI sul territorio di Fiumicino.

Finalmente sta partendo la nuova campagna di tesseramento di Forza Italia e da sabato 5 marzo saranno ufficialmente aperti i nostri banchetti per dire “no” al caro bollette di luce e gas, il cui costo sta aumentando vertiginosamente.

Una battaglia che stiamo portando avanti anche a livello parlamentare, poiché le soluzioni avanzate fino ad ora non sono sufficienti ad eliminare il problema, mentre il dramma per le famiglie italiane continua a crescere.

I banchetti e gli incontri in città sono un modo per essere vicini ai cittadini e un passo in più verso la ricostruzione politica del territorio”.

Lo affermano gli esponenti di Forza Italia Fiumicino, il capogruppo Alessio Coronas e il segretario Raffaello Biselli.