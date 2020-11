Forza Italia Civitavecchia sull'addio di Marino: "Entrato in consiglio grazie al nostro De Paolis" - Terzo Binario News

“Dispiace sapere che il consigliere Pasquale Marino abbia lasciato in maniera definitiva il nostro partito (dopo essersi auto sospeso a marzo e non aver rinnovato la tessera), soprattutto per gli sforzi politici fatti per coinvolgerlo.

Pasquale non riuscì ad entrare in consiglio nel corso delle ultime elezioni amministrative. Solo la scelta di gruppo di indicare Sandro De Paolis assessore gli permise, con grande senso di responsabilità, di procedere alla surroga.

Molti degli elettori di Forza Italia e molti dei candidati che hanno concorso alle ultime elezioni in Forza Italia hanno permesso con il loro sforzo ed impegno proprio a Marino di sedere all’Aula Pucci con le proprie preferenze.

La politica però è dinamica e oggi ci troviamo a commentare non un progetto condiviso con altre forze politiche, come hanno fatto altri consiglieri, ma addirittura un’annessione in un altro gruppo consigliare e ad un altro partito, col quale, ci teniamo a ribadirlo, la collaborazione è ottima.

Stupiti dell’accaduto non possiamo che stigmatizzarlo ma lo accettiamo e lo accetteremo in futuro, consapevoli che si sia creato un precedente in tal senso. Continuiamo a lavorare per realizzare il programma amministrativo, al fianco del Sindaco Tedesco, consci della grande responsabilità che ci hanno dato gli elettori, soprattutto in questa fase complessa. Avanti”.

Forza Italia Civitavecchia