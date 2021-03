Forza Italia Civitavecchia: "Difendiamo chi fa impresa" - Terzo Binario News

“Una realtà imprenditoriale, se crea lavoro e sviluppo sostenibile, va difesa e non osteggiata. Eppure, è proprio quest’ultima cosa che avviene sempre più spesso a realtà imprenditoriali che cercano di ampliare le loro dimensioni sul territorio di Civitavecchia.

Un comportamento inspiegabile, se non alla luce di ideologie decrepite improntate all’assistenzialismo più becero. Niente di più lontano da quanto invece Forza Italia immagina per il Paese e a maggior ragione per Civitavecchia. Non a caso in questa città il nostro partito ha raggiunto percentuali assai incoraggianti, come il 16% alle ultime comunali: perché c’è fame di lavoro, pulito, rispettoso, ma soprattutto di lavoro.

Il tempo del dire di no a prescindere è finito, a decidere deve essere chi ha saputo creare e mantenere posti di lavoro perché ha dimostrato di avere quel curriculum di spirito d’impresa che serve a questo territorio. E Forza Italia sarà al suo fianco, a maggior ragione in un momento storico nel quale non bisogna pensare solo a trovare un impiego ai ventenni, ma anche a ritrovarlo ai 50enni che lo hanno perso.

Chi ci ha votato lo ha fatto anche perché difendessimo quegli imprenditori, anche piccoli e medi, che vogliono raddoppiare i posti di lavoro da quelli che li vogliono mandare via e lo faremo convintamente, perché convintamente siamo sempre stati dalla parte dei lavoratori e delle imprese. Questo principio per noi è insindacabile”.

Forza Italia Civitavecchia