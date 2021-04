Forza Italia Civitavecchia a Fdi: "Sempre trasparenti, non si accettano lezioni di correttezza" - Terzo Binario News

“Dispiace dover correggere gli amici di Fratelli d’Italia. E dispiace dover ricordare loro che alcune scelte che non sembrano comprendere, non sono avvenute in loro assenza, ma con l’accordo di chi li rappresentava in giunta. Altro che “insaputa”…

D’altronde, non c’è stato nulla di anomalo. Tutto è stato mandato a bando pubblico, come da legge ed anzi a garanzia di trasparenza.

E i diktat non sono certo la politica di Forza Italia. Anche il nostro capogruppo aveva del resto condiviso tutte quelle scelte, corrette da un punto di vista amministrativo. L’attuale consigliere Frascarelli di Fratelli d’Italia ha forse cambiato parere? Se sì ci dica perché.

Riguardo la Giunta esecutiva di Confservizi Lazio e la presenza di Emanuela Mari al suo interno, capiamo che chi fa cosa è materia difficile da comprendere per alcuni.

D’altronde sono gli stessi che non avevano capito, a loro tempo, che era quanto meno fuori luogo la richiesta avanzata da un loro consigliere a un nostro assessore, per incontrare degli imprenditori con una gara aperta.

E la stessa cosa si può dire di un presidente di commissione che voleva svolgere una commissione, anche in quel caso, su una gara aperta.

Anche perché i nostri assessori si preoccupavano se mai degli stipendi non pagati, con gli assessorati che infatti applicavano penali alle imprese per questo motivo, a difesa dei lavoratori. Atteggiamento corretto e trasparente quindi.

E in materia di correttezza e trasparenza, visto quel che accade nelle immediate vicinanze del nostro Comune, non abbiamo d’altronde molto da imparare da Fratelli d’Italia…”

Forza Italia Civitavecchia