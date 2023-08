Forti raffiche di vento sulla costa, allerta a Campo di Mare e sul Litorale • Terzo Binario News

Sono stata informata dal Primo Maresciallo Vitale dell’ Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli che nei prossimi minuti la nostra costa sarà interessata da fortissime raffiche di vento.

Mi raccomando pertanto di prestare massima attenzione e di non andare in spiaggia, almeno fino a che non sarà passato il maltempo.

Abbiamo visto tutti le immagini di ieri sulla nostra spiaggia e sappiamo quanto possa essere pericoloso per l’incolumità di tutti il vento forte e improvviso che potrebbe alzarsi in queste ore.

Ogni nuovo aggiornamento lo comunicherò tempestivamente

Lo rende noto sul profilo Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti