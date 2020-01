Formazione per il settore alimentare, il 6 febbraio partono i nuovi corsi di CNA Sostenibile - Terzo Binario News

Partiranno la prossima settimana le attività formative obbligatorie in materia di igiene degli alimenti organizzate da CNA Sostenibile.

I corsi sono rivolti agli addetti alla manipolazione alimentare e ai responsabili Haccp. Per entrambe queste figure sono proposti sia la formazione che l’aggiornamento. I responsabili Haccp potranno altresì frequentare il corso di integrazione.

Appuntamento, per tutti gli allievi, il 6 febbraio, alle ore 14, nelle aule di Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). La durata dei corsi è fissata in base al ruolo che ciascuno ricopre nell’impresa. Per i responsabili del piano di autocontrollo redatto secondo i principi del sistema Haccp, la formazione si articola in tre moduli e l’integrazione in due, quindi le lezioni proseguiranno nelle settimane successive. Negli altri casi (formazione e aggiornamento degli addetti più aggiornamento dei responsabili Haccp), la frequenza sarà limitata al pomeriggio del 6.

Per saperne di più e per le iscrizioni, ci si può rivolgere all’Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 1768301; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).

Negli ultimi anni – lo ricordiamo – sono state emanate numerose direttive in tema di igiene e sicurezza degli alimenti. Lo scorso 14 dicembre si è dato il via all’applicazione del Regolamento UE 625/2017, che prevede nuove procedure per i controlli effettuati dalle autorità competenti lungo l’intera filiera agroalimentare. Sotto la lente, finisce anche l’effettiva preparazione conseguita nei corsi di formazione obbligatori.