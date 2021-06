Fontana di Trevi, chiusura in corso da parte della Polizia Locale causa assembramenti - Terzo Binario News

A partire dalle ore 19 circa pattuglia della polizia locale I Gruppo Centro, di presidio in piazza di Trevi, ha dovuto procedere alla temporanea chiusura dell’area intorno la fontana a causa del l’afflusso di un gran numero di persone che, impediva il rispetto delle misure a tutela della salute collettiva.

Gli agenti stanno provvedendo a far defluire i presenti e a ripristinare le condizioni di sicurezza in modo da consentire una progressiva riapertura.

