Fondi regionali per il Life On Parc di Oriolo Romano - Terzo Binario News

La promozione del patrimonio artistico e culturale del Lazio passa anche attraverso la musica e il teatro. È stata pubblicata la graduatoria del bando da 600 mila euro con il quale la Regione sostiene 25 progetti volti alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo.

Saranno oltre 50 i comuni coinvolti in tutte le province del Lazio. Tante le produzioni sia nazionali che del territorio che promuoveranno il patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico regionale con oltre 250 spettacoli da svolgersi entro il 30 settembre 2021 nelle modalità previste dalla normativa vigente al momento della rappresentazione in materia di contenimento del contagio da Covid-19. È in corso di valutazione, inoltre, la possibilità di inserire nel bilancio 2021 il sostegno ai 5 progetti ammessi ma che non è stato possibile finanziare con le risorse attualmente a disposizione.

Fra questi il Life On Parc, promosso dal Comune di Oriolo Romano.

“Con il bando per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo finanziamo un lungo e ricchissimo cartellone di eventi che animerà i territori lungo l’Appia antica, la via Francigena, il cammino di Francesco, le ville di Tivoli, il cammino di San Benedetto, le città etrusche, Ostia Antica e le città di Fondazione. E poi tanti progetti anche nelle numerose dimore storiche della Rete regionale: splendide ville, complessi architettonici e monumentali di pregio, parchi e giardini su cui accendere i riflettori per tornare presto a vivere insieme la bellezza”, dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Hanno potuto prendere parte all’avviso sia soggetti pubblici (comuni, enti locali, enti di gestione delle aree naturali protette, organi e istituti del MiBACT competenti in materia, anche in forma associata) che i privati, compresi i giovani operatori con meno di 2 anni di esperienza. I vincitori hanno potuto richiedere dunque un contributo che sostenesse fino all’80% dei costi ammissibili del progetto: tra i 30 e i 70 mila euro per i progetti presentati in forma associata dagli enti pubblici e tra i 10 e i 30 mila euro per quelli presentati in forma singola.