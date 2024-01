Fondi pmi, a Bracciano tavolo del consigliere Bergodi e la vice presidente regionale Angelilli • Terzo Binario News

Iniziativa al ristorante Idroscalo sul lungolago di Bracciano, dove il consigliere comunale Alberto Bergodi ha organizzato un convegno sui bandi per l’accesso al credito delle PMI presentando la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Roberta Angelilli, ch , con il dottor Leonardo Caputo, hanno illustrato le varie possibilità che possano rispondere alle esigenze degli imprenditori.

Numerosa la presenza di amministratori e imprenditori del nostro territorio, tra i molti convenuti la sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi, il consigliere di Anguillara Sabazia Sergio Manciuria e altri amministratori dei comuni limitrofi, nonché la presenza della Presidente della Associazione Commercianti di Bracciano, Beatrice Dominici.

La Vicepresidente ha presentato le misure che La Regione Lazio ha messo In campo per un importo complessivo di circa 135 milioni di euro per la crescita e la competitività delle micro, piccole e medie imprese

Quattro strumenti per rispondere a diverse esigenze imprenditoriali:

• Nuovo Fondo Futuro, per nuove imprese o aziende in fase di avvio;

• Nuovo Fondo Piccolo Credito, per imprese operative da almeno 2 anni;

• Fondo Patrimonializzazione PMI, per società di capitali che necessitano di un rafforzamento patrimoniale;

• Basket Bond Lazio, per imprese strutturate, con fabbisogni finanziari significativi.

Il dott. Leonardo Caputo, ha illustrato invece come tecnicamente devono essere impostate le richieste, sulla base ovviamente dell’impresa richiedente

Molto importanti sono state le parole della vicepresidente con l quali ha voluto rimarcare il discorso che questo convegno sarà il primo di altri che seguiranno proprio per essere più vicini e seguire passo passo , gli imprenditori e i commercianti che vogliono investire sul territorio.

Ha concluso il Consigliere Bergodi che ha espresso il suo pensiero su quanto possa essere utile per lo sviluppo del nostro territorio questo strumento sia per gli imprenditori che per i commercianti.

” Un ringraziamento particolare va soprattutto ai ragazzi, Federico Raffaele e Nicolas ,i proprietari del locale Idroscalo da prendere come esempio di Imprenditoria giovanile e per averci messo a disposizione questa bellissima location sulle rive del lago”.