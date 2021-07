"Fondi per le famiglie, Grando e Pascucci si sbrighino a elargirli" - Terzo Binario News

Nota congiunta di Unione Inquilini, Casa del Popolo e Insieme per Vivere

“Una nuova boccata di ossigeno per molte famiglie colpite dalla crisi, che hanno difficoltà nell’acquisto della spesa alimentare e nel pagamento dell’affitto.

Il governo ha stanziato con conferimento diretto ai comuni 500 milioni di euro da spendere per bonus affitto e bonus spesa alimentare. In data giugno 2021 il decreto legge 24, all’articolo 53 al comma 1, permette lo stanziamento immediato di questi fondi.

Al comune di Cerveteri arriveranno circa 100.000 euro mentre al comune di Ladispoli arriveranno 420.000 euro.

La Casa del Popolo di Ladispoli, l’Unione Inquilini e l’Associazione “Insieme per Vivere”, da sempre impegnate sul territorio nella solidarietà attiva con le persone in difficoltà economica, chiedono al Sindaco Pascucci e al Sindaco Grando di approntare nei tempi più brevi la graduatoria delle famiglie che usufruiranno di questo ‘finanziamento sociale”.

Una graduatoria trasparente, che tenga conto dei reali problemi economici delle famiglie e delle persone bisognose di un aiuto.

L’Utilizzo nei tempi più stretti di questo finanziamento sarebbe un segnale di grande attenzione alle problematiche sociale esistenti sul territorio, sono migliaia le richieste fatte nei due comuni di bonus per l’affitto e del bonus spesa.

A tutt’oggi, quando centinaia sono gli sfratti per morosita’, senza la disponibilita’ di case popolari, centinaia di cittadini e minorenni sono praticamente costrette a vivere di carita’.

Per questo è importante sapere come e quanti sono i finanziamenti spesi per il bonus per l’affitto e quelli del bonus per la spesa, perche’ le lamentele dei cittadini che si rivolgono al volontariato sociale, che in questi mesi, non ha mai smesso di essere attivo, anzi, ha aumentato esponenzialmente la propria attività, sono innumerevoli”.

Unione Inquilini – Casa del Popolo – Insieme per Vivere