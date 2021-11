Fondazione Catalano organizza “Una passeggiata attraverso i secoli” a Fiumicino - Terzo Binario News

Si svolgerà mercoledì 10 novembre dalle ore 9 alle ore 13, in modalità telematica, l’evento conclusivo del progetto “Una passeggiata attraverso i secoli”.

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Anna Maria Catalano Onlus, è stato finanziato dalla Regione Lazio attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno a iniziative culturali di interesse regionali in programma tra il 15 giugno e il 15 novembre 2021. Il convegno sarà moderato da Antonio Galdo, scrittore e giornalista, nonché fondatore e direttore del sito Non sprecare!

Il progetto “Una passeggiata attraverso i secoli” ha come principale obiettivo la riscoperta del territorio dal punto di vista sia storico sia ambientale. Tre sono i siti sui quali il progetto si concentra: la Liburna; la Pineta; Villa Perugini.

Con la Liburna si torna ai tempi della civiltà Romana attraverso una maestosa opera di ricostruzione che vuole ricordare l’importanza di Fiumicino come primo porto di attracco di Roma.

La Pineta di Fregene nasce invece nel 1666, quando papa Clemente IX ordinò di piantare alberi di pino marittimo al fine di bonificare la zona, dando vita ad uno dei principali polmoni verdi del litorale romano.

Villa Perugini, infine, rappresenta un progetto sperimentale di architettura moderna. Realizzata da Giuseppe Perugini, la “casa albero” è oggi un’attrazione per architetti provenienti da ogni parte del mondo.

Gli alunni delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto “Una passeggiata attraverso i secoli” sono stati invitati a scegliere e analizzare uno dei tre siti. I gruppi hanno prodotto dei brevi video finalizzati alla promozione dei siti scelti. Agli autori del miglior elaborato sarà consegnato un premio finale, mentre tutti gli alunni partecipanti riceveranno un attestato.

Fondazione Anna Maria Catalano