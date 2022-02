Folla e commozione a Cerveteri per l’ultimo saluto a Jacopo Rinaldi - Terzo Binario News

Cerveteri ha dato l’ultimo saluto a Jacopo Rinaldi, il giovane 35enne morto domenica a mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Via del Sasso mentre era in sella alla sua moto.

Estremamente conosciuto e apprezzato in città, sia da un punto di vista umano che professionale per l’attività di fisioterapista che svolgeva, una comunità intera oggi si è stretta al dolore della famiglia e dei suoi cari.

La Chiesa di Santa Maria Maggiore e l’antistante Piazza Santa Maria erano completamente gremite, una folla composta e silenziosa, stretta nel dolore per la perdita di un ragazzo prezioso strappato alla vita troppo presto e in maniera così violenta e drammatica.

Serrande abbassate, come di rito, da parte delle attività commerciali adiacenti al passaggio del corteo funebre. Presenti alle esequie, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale tutta, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e il Gruppo Comunale di Protezione Civile, presente per garantire insieme alla Polizia Locale, assistenza e sicurezza ai presenti.