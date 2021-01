Folla a piazza del Popolo: cosa sappiamo - Terzo Binario News

Una moltitudine di gente, in maggior parte giovani, in piazza Popolo. Alcuni radunati in loco, altri provenienti da via del Corso e Villa Borghese. Le immagini scorse sui social, su tutte quelle di Welcome to Favelas, a mostrare video di folle di ragazzi, al Centro ma anche all’Eur.

Questa la situazione registrata intorno al tardo pomeriggio di sabato 30 gennaio, a Roma. Le forze dell’ordine sono intervenute, per controllare la situazione e per riportare le cose alla normalità.

Nel mezzo, sono stati accertati alcuni episodi isolati. Due ragazzi – come spiegato dai militari dell’Arma – sono venuti alle mani, perché uno di questi avrebbe importunato una ragazza. E poi una lite tra ragazzine (intervento della Polizia), un furto con destrezza di un cellulare. E ancora, un adolescente in fuga tra piazza Popolo e il Pincio con un segno rosso sul volto, il quale ha riferito di essere stato colpito da un coetaneo sconosciuto (la vicenda è stata trattata dai carabinieri), .

Le persone coinvolte, per la cronaca, non hanno necessitato delle cure mediche.

c.b.

Screen video Welcome to Favelas