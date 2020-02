Foibe: Giovani Forza Italia domani depongono fiori a Piazza Dalmazia - Terzo Binario News

Lunedì 10 febbraio, alle 16:30, in occasione della Giornata del Ricordo una delegazione dei Giovani di Forza Italia – guidata dal coordinatore romano Simone Leoni -depositerà una corona di fiori alla targa che, a Piazza Dalmazia, ricorda i martiri delle foibe.

“Oggi più che mai è dovere civico di tutti ricordare i tanti nostri connazionali trucidati dall’odio comunista dei partigiani titini per la sola colpa di essere italiani” – dichiara Leoni.

“Forza Italia Giovani, come sempre, farà la sua parte per tramandare attivamente la memoria di questo dramma nazionale che per troppi anni è stato tenuto nascosto o addirittura negato” conclude l’esponente azzurro