Fogliame, pavimentazione sconnessa, cancellate divelte: "Queste le condizioni della scuola a Ponte Galeria" - Terzo Binario News

“Riceviamo da giorni segnalazioni circa lo stato in cui versa il giardino della scuola Fratelli Cervi a Ponte Galeria tra il fogliame, la pavimentazione sconnessa e le cancellate divelte i bambini e il corpo docente deve stare super attento per tutelare la propria salute e incolumità”. Così in una nota Fabrizio Santori dirigente Lega Roma e Daniele Catalano, già capogruppo Lega Municipio XI

“Sono anni che questa scuola versa in una situazione di grande difficoltà e nonostante gli immani sforzi delle educatrici né Pd né il Cinque Stelle hanno mai provveduto alla sistemazione del plesso, promettendo sempre risorse che poi non sono mai state impiegate per risolvere le annose problematiche”.

“Invieremo una segnalazione all’ufficio tecnico del Municipio XI, al dipartimento scuola e a tutti gli organi competenti affinché ognuno per le proprie responsabilità intervenga celermente per assicurare alle maestre e ai bambini la sicurezza dei luoghi dove trascorrono la maggior parte del proprio tempo”.