Focolaio nella casa di riposo a Fiano Romano: contagio partito da operatrice no vax - Terzo Binario News

Focolaio nella casa di riposo a Fiano Romano. Secondo una prima ricostruzione, una operatrice socio-sanitaria non si è fatta vaccinare: da lei sarebbe partito il contagio. Altri colleghi l’avrebbero seguita.

Degli ospiti della struttura, tutti anziani, 27 sono positivi al Covid. Al momento, i positivi complessivi nel territorio di Fiano Romano hanno toccato quota 249.

“Avevo provato a convincere i miei operatori socio-sanitari in tutti i modi, ma non ne hanno voluto sapere di fare la puntura”, ha detto a Il Messaggero Roberto Agresti, il titolare della Casa di riposo e riabilitazione di via Venezia,