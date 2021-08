Flavia Servizi cerca un componente esterno per la commissione concorsuale - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse per la nomina di componente esterno della commissione di esame nella selezione per titoli ed esame per la copertura a tempo pieno con contratto a tempo determinato di:

– n. 2 impiegati amministrativi di cui uno a supporto dell’Ufficio Risorse Umane ed uno a supporto dell’Ufficio Finanziario e Contabilità della Flavia Servizi Srl, con inquadramento 4 livello CCNL Terziario;

– n. 2 impiegati a supporto delle attività strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl per l’Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, con inquadramento 4 livello CCNL Terziario;

– n. 2 apprendisti impiegati a supporto delle attività strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl per l’Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, con inquadramento 3 livello CCNL Terziario.

La domanda corredata di tutti gli allegati dovrà essere inviata, entro il 25 agosto 2021, tramite PEC alla Flavia Servizi S.r.l., all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it ovvero in alternativa tramite busta chiusa e sigillata spedita con raccomandata a/r presso la sede della Flavia Servizi S.r.l. in Ladispoli, Viale Europa n. 20 – CAP 00055. Nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta spedita a mezzo raccomandata a/r, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda nomina componente Commissione per selezione n. 6 impiegati amministrativi 2021”.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it

Per visionare avviso e modello di domanda https://www.comunediladispoli.it/flavia-servizi-avviso-per-nomina-componente-esterno-commissione-esame/notizia