Flavia Servizi: avviso per la costituzione di un albo per arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso per la costituzione di un Albo di professionisti da utilizzare per i servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza legale e consulenza legale.

Per l’iscrizione all’Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta semplice firmata digitalmente, come da modulo allegato (Allegato1) indirizzata alla Flavia Servizi srl esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: info@pec.flaviaservizi.it Il professionista nel chiedere l’iscrizione dovrà indicare le sezioni dell’Albo, non più di due, per le quali sussiste l’interesse all’iscrizione

L’Albo è unico ed è suddiviso in sezioni:

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Consiglio di Stato. Sottosezione speciale A1 – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato con specializzazione sulle procedure di gara e sui contratti pubblici.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE – Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Ordinario, alla Corte d’Appello, alla Corte di Cassazione – Area Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO DI LAVORO – Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Ordinario, alla Corte d’Appello, alla Corte di Cassazione – Area Civile – Sezione Lavoro.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE – Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace, al Tribunale Ordinario, alla Corte d’Appello – Cassazione Penale – Sezione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza e patrocinio di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, alla Commissione Tributaria Regionale e alla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria.

L’iscrizione è ammessa al massimo in due sezioni dell’Albo.

