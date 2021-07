Flavia Servizi assume: ecco il bando - Terzo Binario News

Flavia Servizi S.r.l., in attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 140 del 09/07/2021, rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzata alla assunzione di n. 06 dipendenti a tempo pieno e determinato, di cui n. 4 impiegati e n. 2 apprendisti impiegati, come di seguito specificato.

ART. 1. OGGETTO DELL’AVVISO E SEDE DEL POSTO DI LAVORO

Il personale selezionato a seguito della presente procedura verrà impiegato per la copertura delle seguenti posizioni lavorative:

– n. 2 impiegati amministrativi di cui uno a supporto dell’Ufficio Risorse Umane ed uno a supporto dell’Ufficio Finanziario e Contabilità della Flavia Servizi, la cui sede di lavoro sarà presso gli uffici della Flavia Servizi in Ladispoli, Viale Europa n. 20. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata massima di 24 (ventiquattro) mesi ed inquadramento al 4 livello del CCNL Terziario – Commercio Confcommercio, con mansioni di “operatore amministrativo – contabile d’ordine” e riconoscimento del relativo trattamento economico. La stabilizzazione del rapporto sarà subordinata al positivo esperimento di un periodo di prova della durata di 60 giorni.

– n. 2 impiegati a supporto delle attività strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl per l’Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, la cui sede di lavoro sarà presso il Municipio di Ladispoli sito in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone n. 1. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata massima di 24 (ventiquattro) mesi ed inquadramento al 4 livello del CCNL Terziario – Commercio Confcommercio, con mansioni di “addetto ai rapporti con gli utenti” e riconoscimento del relativo trattamento economico. La stabilizzazione del rapporto sarà subordinata al positivo esperimento di un periodo di prova della durata di 60 giorni.

– n. 2 apprendisti impiegati a supporto delle attività strumentali svolte dalla Flavia Servizi Srl per l’Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli, la cui sede di lavoro sarà presso il Municipio di Ladispoli sito in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone n. 1.

Per le n. 2 figure di apprendista impiegato di 3 livello, è prevista la assunzione tramite contratto di

apprendistato professionalizzante per cui, nel rispetto dei requisiti previsti per legge, per cui potranno

partecipare alla selezione per tale profilo unicamente giovani tra i 18 e i 29 anni e, se in possesso di

q

2 ualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni, nonché disoccupati percettori di Naspi, Dis­Coll e altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età.

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata massima di 36 (trentasei) mesi ed inquadramento al 3 livello del CCNL Terziario – Commercio Confcommercio, con mansioni di “impiegato amministrativo” e riconoscimento del relativo trattamento economico previsto per il 5 livello dello stesso CCNL. La stabilizzazione del rapporto sarà subordinata al positivo esperimento di un periodo di prova della durata di 60 giorni.

Ciascun candidato potrà concorrere solamente per uno dei profili tra quelli espressamente previsti dalla presente selezione pubblica.

ART. 2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di istruzione secondaria di II grado, conseguito presso un Istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ai titoli di studio italiani richiesti per partecipare alla selezione, a tal fine nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente e tali equivalenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno altresì considerati utili purché equivalenti ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con onere esclusivo del candidato di produrre il relativo provvedimento di riconoscimento di equivalenza previsto dalla citata norma, prima della conclusione della procedura selettiva a pena di esclusione dalla stessa.

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; compimento dell’età di 18 anni.

Solamente per le n. 2 figure di apprendista impiegato, potranno partecipare alla selezione per tali profili unicamente giovani tra i 18 e i 29 anni e, se in possesso di qualifica professionale, anche dell’età di 17 anni, nonché disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età.

godimento dei diritti civili e politici. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; assenza di condanne penali a proprio carico e passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

p 3 osizione di regolarità nei confronti degli obblighi militari; buona conoscenza della lingua inglese; buona preparazione informatica e conoscenza degli applicativi MS Office. idoneità fisica all’impiego, con facoltà della Flavia Servizi di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.

Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare, che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e coloro che siano comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente normativa.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L’ammissione alle prove selettive avviene con espressa riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

In difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione, la Flavia Servizi può disporre in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, anche dopo lo svolgimento delle prove di concorso, nei confronti dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria finale.

ART. 3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1: modello domanda di partecipazione).

La domanda corredata di tutti gli allegati, dovrà essere inviata tramite PEC alla Flavia Servizi S.r.l., all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it ovvero in alternativa tramite busta chiusa e sigillata spedita con raccomandata a/r presso la sede della Flavia Servizi S.r.l. in Ladispoli, Viale Europa n. 20 – cap 00055.

Nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta spedita a mezzo raccomandata a/r, dovrà essere riportato a pena di irricevibilità, una delle seguenti testuali diciture, a seconda del profilo per cui si intende concorrere:

“Selezione n. 2 impiegati supporto Uffici Amministrativi” seguita da cognome e nome del candidato. “Selezione n. 2 impiegati supporto Ufficio Tributi” seguita da cognome e nome del candidato. “Selezione n. 2 apprendisti impiegati supporto Ufficio Tributi” seguita da cognome e nome del candidato.

N

4 on saranno ammesse le domande spedite da un indirizzo di posta elettronica non certificata e quelle pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel bando.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o in alternativa con firma autografa in forma estesa e leggibile, con allegata copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 Luglio 2021 quale termine perentorio e comporta l’accettazione incondizionata da parte del candidato delle regole del presente avviso.

Ciascun candidato potrà concorrere solamente per uno dei profili tra quelli espressamente previsti dalla presente selezione pubblica.

Non saranno ammesse le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità, ovvero incomplete, non firmate o prive degli allegati richiesti.

La Flavia Servizi Srl non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Oltre la data di scadenza dei termini, non è ammessa la regolarizzazione della domanda da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda, il candidato dovrà indicare e dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

~ cognome e nome;

~ data e luogo di nascita;

~ codice fiscale;

v’ indirizzo completo della residenza (via, numero civico, comune, provincia, CAP), un recapito

telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti alla selezione;

1′di avere compiuto 18 anni. Solamente per le n. 2 figure di apprendista impiegato, di avere

una età compresa tra i 18 e i 29 anni e, se in possesso di qualifica professionale, anche dell’età di 17 anni, o in alternativa di essere disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età.

1′ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

o di Paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001;

1′ il godimento dei diritti civili e politici. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana

dovranno dichiarare inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di

p

5 rovenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;

~ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero

l’elenco degli eventuali procedimenti penali pendenti e delle eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

~ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, ovvero di non avere comunque impedimenti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente normativa.

1′ la propria regolarità nei confronti degli obblighi militari;

1′ di non avere contenziosi pendenti con la Flavia Servizi Srl o con il Comune di Ladispoli;

~ di avere buona conoscenza della lingua inglese;

v’ il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione, con indicazione dell’anno e

dell’Istituto presso il quale è stato conseguito;

~ di avere buona preparazione informatica e la buona conoscenza degli applicativi MS Office;

v’ la propria idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre;

v’ l’eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi dell’articolo 5 commi 4 e 5

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione dell’Amministrazione e della data di emissione del provvedimento di conferimento del titolo. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;

v’ l’eventuale possesso del riconoscimento dello stato di disabile e/o di appartenenza alle categorie

protette come rispettivamente disciplinato dagli artt. 1 e 18, della Legge 12/03/1999, n. 68. 1′ il numero degli eventuali figli a carico

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di esclusione:

copia documento di identità personale in corso di validità. dichiarazione con valore di autocertificazione dei titoli di studio e della formazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale o in alternativa con firma autografa, da cui risulti l’indicazione completa del titolo di studio posseduto inclusi anno ed istituto di conseguimento, l’esperienza professionale, eventuali specializzazioni o altri titoli eventualmente conseguiti. curriculum vitae sottoscritto con firma digitale o in alternativa con firma autografa, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, il possesso di esperienza professionale attinente le attività per i

p

6 rofili oggetto della presente selezione ed ogni altra attività eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Costituiscono cause di esclusione in qualsiasi momento dalla selezione:

il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della presente selezione pubblica; il mancato invio della domanda di partecipazione nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 della presente selezione.

ART. 4. COMMISSIONE ESAMINATRICE.

La Commissione esaminatrice della presente selezione pubblica sarà nominata dall’Amministratore Unico di Flavia Servizi S.r.l. con apposito provvedimento successivo alla data di scadenza per la domanda di partecipazione al presente bando.

La Commissione sarà composta da tre membri esperti nelle materie di esame e procederà alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, ad accertare l’assenza di incompatibilità tra i propri membri e i candidati, alle eventuali esclusioni, alla valutazione dei titoli, delle abilitazioni professionali, e di ogni altra documentazione prodotta, nonché alla stesura delle graduatorie.

Le attività di segreteria della Commissione esaminatrice saranno esercitate da personale amministrativo in servizio presso Flavia Servizi S.r.l..

ART. 5. MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione si svolge per titoli ed esame tramite colloquio finale e la valutazione dei titoli precederà l’esame mediante colloquio.

La Commissione esaminatrice al termine della valutazione dei titoli, stilerà le graduatorie provvisorie per i tre distinti profili lavorativi, al fine di selezionare i candidati per l’esame colloquio finale.

Il punteggio per titoli sarà reso noto prima dell’inizio del colloquio.

Saranno ammessi al colloquio – esame che si terrà in presenza, i primi 60 (sessanta) candidati che otterranno il miglior punteggio nella valutazione dei titoli, per ciascuno dei profili espressamente previsti dalla presente selezione. Saranno comunque ammessi i partecipanti che otterranno lo stesso punteggio dell’ultimo candidato individuato. Il diario per la partecipazione alla selezione, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui la prova orale avrà luogo, sarà pubblicato sul sito istituzionale Flavia Servizi almeno quindici giorni prima del colloquio.

In alternativa, in caso di impedimento per il perdurare dell’emergenza sanitaria, il colloquio potrà svolgersi a distanza con modalità telematiche, come verrà comunque tempestivamente comunicato ai candidati tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Flavia Servizi.

I

7 l candidato che non si presenterà per qualsiasi motivo nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio, verrà considerato rinunciatario e sarà escluso dalla selezione.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità, pena la non ammissione alla prova.

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 45 punti così suddivisi: titoli – punteggio massimo = 15 punti; colloquio esame – punteggio massimo = 30 punti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Saranno valutati unicamente i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza della domanda di partecipazione.

Per la valutazione dei titoli la Commissione potrà attribuire complessivamente un punteggio massimo di n. 15 punti, così ripartiti:

a) FORMAZIONE (punteggio massimo conseguibile 5 punti):

– diploma voto da 36/60 a 53/60 ovvero da 60/100 a 89/100: punti 0

– diploma voto da 54/60 a 60/60 ovvero da 90/100 a 100/100: punti 0,5

– titolo universitario triennale pertinente alle funzioni dei profili previsti (Laurea in Scienze dei

Servizi Giuridici, Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Laurea in Scienze Economiche, Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali)

conseguito con votazione da 66 a 90: punti 1,3

conseguito con votazione 91 a 95: punti 1,5

conseguito con votazione 96 a 100: punti 1,8

conseguito con votazione 101 a 110: punti 2

conseguito con votazione 110 e lode: punti 2,3

– titolo universitario triennale diverso dai precedenti: 1 punto

– titolo universitario quinquiennale pertinente alle funzioni dei profili previsti (Laurea magistrale a

ciclo unico Giurisprudenza, Lauree Magistrali in Finanza, Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali, Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia, Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali, Lauree Magistrali in Scienze della Politica, Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura, Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo): punti n. 3

– titolo universitario quinquiennale diverso dai precedenti: punti 2

– master universitario, specializzazioni, dottorati di ricerca: punti n. 1

– attestati, certificazioni, diplomi riconosciuti conseguiti al termine di corsi di formazione,

perfezionamento o aggiornamento professionale in materie attinenti la professionalità dei profili previsti e svolti da Enti di formazione riconosciuti: punti n. 0,5.

E 8 SPERIENZA LAVORATIVA (punteggio massimo conseguibile 7 punti): – rapporti di lavoro presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 o Società a Partecipazione Pubblica, intercorsi nelle varie forme previste per legge, con profilo assimilato/assimilabile ed attinenti la professionalità e le mansioni dei profili previsti dalla selezione: n. 0,10 punti per ogni mese, considerando mese almeno 16 giorni lavorativi anche se frazionati. – altre esperienze lavorative, con profilo assimilato/assimilabile ed attinenti con la tematica della selezione: n. 0,05 punti per ogni mese considerando mese almeno 16 giorni lavorativi anche se frazionati. GIUDIZIO DEL CURRICULUM VITAE (punteggio massimo conseguibile 3 punti): Valutazione complessiva sulla qualità e attinenza del curriculum vitae al profilo richiesto. La Commissione procederà ad una valutazione del curriculum vitae di ciascun candidato attribuendo i punteggi in relazione alle competenze ed esperienze possedute inerenti i requisiti di carattere specifico per le figure professionali ricercate.

Ai fini esemplificativi e non esaustivi, saranno valutate positivamente le conoscenze informatiche, le esperienze pregresse nell’utilizzo dei software, ulteriori esperienze, conoscenze e competenze non rientranti nelle valutazioni dei precedenti punti a) e b) e tutti gli altri titoli e requisiti ritenuti utili a giudizio dalla Commissione.

Il curriculum sarà valutato con un punteggio di:

sufficiente = punti 0

buono = punti 1

ottimo = punti 2

eccellente = punti 3

Il curriculum vitae del candidato, potrebbe essere oggetto di discussione al momento del colloquio al fine di una verifica delle conoscenze dichiarate. Potranno essere, inoltre, desunti altri indispensabili elementi ai fini della valutazione, quali la costruzione di un percorso curriculare coerente al profilo ricercato e gli aspetti motivazionali e attitudinali.

Il curriculum vitae dovrà contenere la seguente dicitura:

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome candidato /a), consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità.”

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si procederà nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 445 del 2000.

ESAME COLLOQUIO

L

9 ’esame colloquio finalizzato ad accertare le capacità e le attitudini professionali dei candidati in relazione ai profili di cui al presente avviso, verterà sui seguenti argomenti e materie:

– per i n. 2 impiegati a supporto degli Uffici Amministrativi:

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo Unico della società partecipate (D.lgs 175/2016 aggiornato alla Legge n. 8/2020);

Nozioni di diritto del lavoro;

Testo Unico del pubblico impiego (D.lgs 165/2001 aggiornato alla Legge n. 160/2019);

Nozioni Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 aggiornato al D.L. n. 104/2000 conv. dalla Legge 126/2000);

Nozioni di contabilità generale (partita doppia, rendicontazione, scritture di assestamento);

Normativa in materia di trattamento dei dati personali;

Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

Accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento agli applicativi per la gestione del personale e la gestione della contabilità.

– per i n. 2 impiegati ed i n. 2 apprendisti impiegati a supporto dell’Ufficio Tributi:

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo Unico della società partecipate (D.lgs 175/2016 aggiornato alla Legge n. 8/2020);

Nozioni Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 aggiornato al D.L. n. 104/2000 conv. dalla Legge 126/2000);

Nozioni di diritto amministrativo: disciplina del procedimento amministrativo e degli atti amministrativi, disciplina del diritto di accesso agli atti, codice dei contratti pubblici;

• Documentazione amministrativa ex DPR 445/2000: modalità autocertificazione del

cittadino, procedure e controlli;

Normativa in materia di trattamento dei dati personali;

Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

Accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento agli applicativi per la gestione dei tributi locali.

Durante la prova orale, oltre le predette materia saranno altresì accertati:

– la conoscenza della lingua inglese mediante breve colloquio lettura e traduzione di un breve

testo senza l’ausilio del vocabolario;

– la conoscenza delle strumentazioni informatiche di maggiore diffusione (in modo particolare è

richiesta una buona conoscenza del pacchetto applicativo di Microsoft Office, Internet e della posta elettronica).

La prova orale si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.

Al termine saranno stilate le graduatorie definitive per i tre distinti profili lavorativi.