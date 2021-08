Flavia Mastrella e Antonio Rezza sabato a Cerveteri con Anelante - Terzo Binario News

Flavia Mastrella e Antonio Rezza sono un duo geniale e irriverente che da venticinque anni distrugge le regole della sintassi teatrale, cinematografica e artistica.

Registi instancabili di cinema e creatori di performance sceniche surreali, hanno prodotto cortometraggi pluripremiati, lungometraggi cult, programmi per la tv e spettacoli teatrali. Sabato 7 agosto questi due artisti straordinari, dopo il successo dello scorso anno, tornano a Cerveteri con un nuovo spettacolo, “ANELANTE”. Uno spettacolo pungente, provocatorio, che punta a suscitare momenti di riflessione, anche amara, nello spettatore che si troverà avvolto in un susseguirsi di movenze, di espressioni, che solamente l’estrosità di due personaggi mai banali come Rezza e Mastrella sono capaci di regalare al pubblico.

“Quello di Antonio Rezza e Flavia Mastrella non è un semplice spettacolo teatrale – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – in questi anni abbiamo avuto più volte questa straordinaria coppia di artisti ospiti della nostra città, e sempre hanno saputo appassionare un pubblico numeroso, anche stupendolo con performance oltre il politicamente corretto. Antonio Rezza è un leone da palcoscenico, è esplosivo, disarmante.

Lo dimostrano le sue lunghe tournée nei teatri italiani, dove oramai è diventato un vero e proprio habitué, ma soprattutto un punto fermo dell’offerta culturale di tantissime realtà”.

Lo spettacolo è ad ingresso con biglietto. È possibile acquistare i biglietti presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro a Cerveteri.