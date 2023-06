Flavia Ferrari morta mentre fa jogging: il ricordo • Terzo Binario News

Flavia Ferrari: è lei la ragazza morta ieri nel parco di Tor Tre Teste mentre stava facendo jogging. Ex mezzofondista, è ricordata così dalla Fidal Lazio: “Si era ritirata tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 dall’atletica a livello agonistico (che praticava con addosso la maglia della Studentesca Rieti), per poter curare alcuni seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l’attività sportiva come l’aveva sempre fatta”.

“Un altro lutto scuote la nostra atletica. Rivolgo il mio personale abbraccio alla famiglia, alla mamma, al papà e al fratello di Flavia per un dolore che possiamo solo immaginare. Siamo vicini a loro e a tutti coloro che l’hanno sempre amata e apprezzata da sportiva e giovane donna” sono state le parole del presidente di Fidal Lazio, Fabio Martelli.

La Studentesca Milardi l’ha ricordata così: “È difficilissimo commentare la scomparsa di una ragazza così giovane, ma è ancor più dura avendola conosciuta negli anni nei quali con passione, grinta, e dedizione si allenava ogni giorno per raggiungere i suoi obiettivi. Flavia una ragazza dolce con una grande passione per l’atletica, ha corso con la maglia della Studentesca dal 2015 al 2019 vincendo medaglie, scudetti e coronando anche il sogno di vestire la maglia della nazionale”.

“A Palermo, in occasione dei Campionati di società, la Studentesca correrà col lutto al braccio per onorare e correre in memoria di una delle più talentuose atlete degli ultimi anni”.

Foto Instagram Flavia Ferrari