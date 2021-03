Flash Mob a Cerveteri dei parenti dei disabili - VIDEO - Terzo Binario News

Una mamma: “I figli li assistiamo 24 ore su 24″ e non tolleriamo più questa disattenzione”

Flashmob di questa mattina delle famiglie dei disabili del distretto sotto al comune di Cerveteri (in quanto comune capofila). A organizzare la protesta, la Piccolo Fiore Onlus e l’associazione Nuove Frontiere.

https://www.facebook.com/958965344135374/videos/188650759352317

Successo stamane a Cerveteri. Le associazioni dei familiari dei disabili hanno deciso di mettere in piedi un flash mob per ricordare agli amministratori di Cerveteri che esistono innanzitutto parole come dialogo e confronto che non sono state cancellate dell’epidemia.

“I servizi e le prestazioni per l’area della disabilità vanno a singhiozzo… noi i figli li assistiamo 24 ore su 24″ e non tolleriamo più questa disattenzione”.