Fl5, soppressioni e fermate extra prorogate al 30 gennaio - Terzo Binario News

Le soppressioni sulla linea FL5 per mancanza di personale dovevano durare una settimana e invece si protraggono per tutto il mese di gennaio. Infatti, come rendono noto dal Comitato Pendolari Fl5, inizialmente erano programmate dal 5 al 23 gennaio 2022 ma adesso sono state ufficialmente prolungate fino al 30 gennaio.

Non è un mistero che il provvedimento assunto da Trenitalia è stato dettato dal Covid, ovvero dal picco di contagi che non ha certo risparmiato personale viaggiante né i tecnici.

Già da prima di Natale erano arrivate le avvisaglie circa delle cancellazioni ormai inevitabili. Per la verità, il problema non ha riguardato soltanto il Lazio, che ha cercato di ritardare le cancellazioni il più possibile, ma ha coinvolto tutte le regioni.

Al punto in cui si è arrivati, non è rimasto altro da fare che fronteggiare l’emergenza provando a tappare le falle laddove possibile, considerando anche un altro aspetto.

Così come i ferrovieri, anche i passeggeri hanno subito l’ondata di quarantene, tanto che di problemi gravi di sovraffollamento non se ne segnalano ormai da settimane.

Questo il quadro: il regionale da Ladispoli delle 9:12 per Roma Tiburtina è stato cancellato e con esso scompaiono momentaneamente dall’orario anche il Roma Termini delle 17:57 per Ladispoli e l’altro regionale da Ladispoli delle 19:08 in direzione Roma Tiburtina; la linea da Ladispoli delle 7:20 per Ponte Galeria e quella in senso opposto, da Ponte Galeria delle 8 per Ladispoli è stata sì cancellata ma sostituita dal navettamento tramite bus.

Poi il treno da Civitavecchia delle 8:57 diretto a Roma Termini effettua le fermate straordinarie sia a Torre in Pietra che a Maccarese. Il regionale veloce che parte da Roma Termini alle 18:12 verso Pisa Centrale effettua anch’esso le fermate straordinarie, stavolta a Roma Aurelia e Torre in Pietra.