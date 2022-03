Fl5, Porrello: "Soddisfazione dal progetto di linea metropolitana ferroviaria che unisce il Litorale Nord con la Capitale" - Terzo Binario News

“Il PNRR ottenuto grazie alla caparbietà dell’allora presidente del consiglio Conte sui tavoli europei può drasticamente cambiare la qualità della vita delle persone.

Uno dei tanti settori su cui si sta lavorando alacremente in Regione Lazio è quello dei trasporti e della mobilità.

Non si può che accogliere con grande soddisfazione il progetto di linea metropolitana ferroviaria che congiungerà le stazioni del litorale nord con la capitale.

Si tratta di un deciso passo avanti che si andrà a fare in favore dei pendolari, dei residenti, dei turisti ed in generale farà compiere al nostro territorio quel salto di qualità che si attendevo da decenni. Offrirò tutto il mio supporto politico affinché quest’opera venga realizzata al più presto e non ci siano ritardi nella realizzazione delle opere necessarie”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.