Fl5, ieri mattinata nera: guasto a Tarquinia, ritardi e cancellazioni - Terzo Binario News

Lunedì nero per i pendolari della Fl5. Un guasto alla stazione di Tarquinia nell’ora di punta della mattina ha mandato in tilt la linea ma soprattutto non sono arrivate informati tali da permettere ai viaggiatori di riorganizzarsi.

Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato sul suo sito che «dalle 6.50 sulla linea Roma – Grosseto, il traffico ferroviario era in fase di rallentamento in prossimità di Tarquinia per un inconveniente tecnico alla linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su un unico binario con rallentamenti fino a 50 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi».

Quindi circolazione su binario unico e minuti di ritardo che si accumulano fino all’ora e mezza per coloro che attendono il treno numero 4509 da Grosseto che parte da Civitavecchia verso Roma Termini alle 7.44. Non solo: a peggiorare la situazione, la conseguente cancellazione del treno 12571 da Montalto – sempre verso Termini – in partenza da Civitavecchia alle 7.58. Dunque chi doveva arrivare nella Capitale intorno alle 9 si è visto stravolgere la giornata senza saperne nulla e senza poter fare nulla, visto che il guasto è stato risolto soltanto intorno alle 10.30. Ma per i pendolari delle stazioni di Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa e Marina di Cerveteri ormai il danno era fatto. Leggermente meglio è andata a chi attendeva la partenza a Ladispoli: infatti almeno alle 8.41 il treno per Termini che si forma proprio a Ladispoli è potuto partire, per quanto stracolmo.

Come sottolineato in precedenza, a frustrare i pendolari è stata la totale assenza di informazioni su quanto stava avvenendo, persino più della mancata istituzione del servizio sostitutivo. È vero che la stazione di Santa Marinella è oggetto di ristrutturazione; a Marina di Cerveteri i monitor sono apparsi da poco tempo; a Ladispoli ne è sopravvissuto soltanto uno nei pressi della biglietteria e per giunta di vecchia generazione nell’attesa che vengano posizionati i nuovi e infine quello di Palidoro è in attesa di ripristino da settimane. Ma almeno agli altoparlanti la comunicazione sarebbe dovuta passare e in tutte le stazioni. Invece è stato silenzio che ha prima disorientato e poi fatto montare la rabbia fra i viaggiatori.

Dalla settimana scorsa infine, è stata ripristinata l’intera offerta di servizi della linea FL5, sospesa nei giorni precedenti a causa del Covid che ha il personale ferroviario. Dunque sono state cancellate le fermate straordinarie dei treni 12523 e 4138 mentre risultano ancora sospesi, fino a data da destinarsi, alcuni servizi Frecciabianca.