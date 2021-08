Fl5, da oggi cambiano i treni fra Termini, Ladispoli e Civitavecchia - Terzo Binario News

L’estate sta finendo e l’orario cambierà. Mutuando la canzone dei Righeira, l’orario dei treni che corrono lungo la Fl5 per la verità è già cambiato. Qualcosa da ieri, qualcosa da oggi e altre variazioni sono previste a partire dal 12 settembre. Va specificato che non ci sono sorprese: sono modifiche programmate in funzione della fine della bella stagione che porta sulle spiagge del Litorale i turisti dalla Capitale e infatti riguardano collegamenti da e verso la Capitale da Civitavecchia e Ladispoli. Dunque, riaprendo le scuole e le attività, le tracce tornano ad essere quelle invernali fino al cambio di orario vero e proprio di dicembre.

A disegnare il quadro delle modifiche è il comitato Pendolari della Fl5, iniziando da ciò che è già stato cambiato da ieri e si tratta di una sola variazione poiché è stato ripristinato il treno 12536 da Roma Termini delle 17:27 verso Civitavecchia con arrivo alle 18:45. Da oggi invece tornano il 12501 con partenza da Civitavecchia alle 4:30 e arrivo a Roma Termini alle 5:48; il 12584 da Roma Termini delle 17:57 che arriva a Ladispoli alle 18:45, il 12589 da Ladispoli delle 19:08 con arrivo a Roma Tiburtina alle 20:07 e il 12548 da Roma Termini delle 20:27 che giunge a Civitavecchia alle 21:45.

Invece domenica 12 settembre 2021 sarà l’ultimo giorno di servizio per i treni straordinari. Si inizia dal 94764 da Roma Termini delle 8:42 che arriva a Civitavecchia alle 9:59; il 94748 da Roma Termini delle 10:03 con arrivo a Civitavecchia alle 11:10; il 94759 da Civitavecchia delle 10:52 che arriva a Roma Termini alle 12:18; il 94761 da Civitavecchia delle 11:43 che arriva a Roma Termini alle 12:48; il 94749 da Civitavecchia delle 20:23 che si ferma a Roma Termini alle 21:42 e il 94750 da Roma Termini delle 22:27 con fine corsa a Civitavecchia alle 23:43.