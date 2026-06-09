Fl5, ci si ferma fra Civitavecchia e Roma Aurelia • Terzo Binario News

Interventi al ponte di Palidoro, stazione di Maccarese e Santa Marinella

Si profila un giovedì nero per coloro che dovranno spostarsi in treno lungo la linea Fl5. Ci sono dei lavori programmati – che di per sé provocano disagi che si prolungheranno per parecchio, con variazioni significative sull’orario e sui tempi di percorrenza.

Dallo stesso giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026 Rete Ferroviaria Italiana (del Gruppo FS) realizzerà una serie di interventi di potenziamento e manutenzione.

Scherzando ma non troppo, il presidente del Comitato Pendolari del Litorale Andrea Ricci ha consigliato di prendersi un giorno di ferie. «Per consentire l’esecuzione dei lavori – scrivono dall’azienda ferroviaria – la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Roma Aurelia e Civitavecchia.

Le attività riguarderanno la sostituzione di un ponte ferroviario a Palidoro, il rinnovo di alcuni deviatoi nella stazione di Maccarese e il completamento di alcune opere nella stazione di Santa Marinella».

Nel dettaglio, l’intervento di Palidoro, «riguarda la sostituzione di un ponte ferroviario e rientra nel programma di ammodernamento della rete per adeguarla agli standard europei. I lavori prevedono la demolizione della struttura esistente e la costruzione di un nuovo ponte con elementi prefabbricati in cemento armato, oltre alla realizzazione di nuovi percorsi di servizio. Grazie alle soluzioni tecniche adottate, l’intervento potrà essere completato durante i giorni di interruzione programmata della linea, riducendo al minimo i disagi per i viaggiatori. Nel cantiere saranno operativi circa 30 tra tecnici e operai di Rfi e delle imprese appaltatrici. Per la posa degli elementi prefabbricati sarà utilizzata una gru da 200 tonnellate. L’investimento per questo intervento è di 1,2 milioni di euro».

Spostandosi di qualche chilometro verso sud, ecco l’intervento a Maccarese, con i lavori di rinnovo di alcuni deviatoi nella stazione, che causano spesso dei guasti alla linea. «L’intervento – vanno ancora avanti da Rfi – è finalizzato all’adeguamento agli standard tecnici più recenti, con l’obiettivo di incrementare la regolarità e puntualità del servizio ferroviario. Per queste attività saranno impiegati circa 30 operatori e tecnici, con un investimento di 1,2 milioni di euro».

Infine lo scalo di Santa Marinella, dove proseguono gli interventi di riqualificazione dove si sta attuando un progetto di ammodernamento del valore complessivo di 11 milioni di euro. «Durante l’interruzione della circolazione ferroviaria, RFI completerà alcune opere sulle pensiline e sui marciapiedi della stazione. In particolare saranno installate le ultime lastre di vetro mancanti sulle pensiline metalliche, oltre a essere ultimati gli interventi sui marciapiedi 1 e 2. Sono già stati completati i lavori di riqualificazione della stazione e del nuovo edificio che ospita i servizi igienici pubblici. Proseguono inoltre le rifiniture nelle aree esterne della stazione. Gli ascensori saranno installati entro l’estate con entrata in funzione dopo i collaudi e il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Nel periodo dei lavori il sottopasso ferroviario resterà chiuso. L’attraversamento della linea sarà comunque garantito attraverso il sovrappasso pedonale di via Carso e i sottopassi di via Asiago e via Verdun». Alessio Vallerga