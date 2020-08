Fiumicino, 'Tutte a casa': donne, lavoro e relazioni ai tempi del Covid - Terzo Binario News

Un incontro organizzato il 12 agosto alla biblioteca di Fregene ‘Gino Pallotta’ (inizio ore 20)

Donne, lavoro e relazioni ai tempi del Covid 19. Sono le tre parole chiave dell’incontro in programma per il prossimo 12 agosto alla biblioteca ‘Gino Pallotta’ di Fregene, dal titolo ‘Tutte a casa’. L’iniziativa è organizzata dal Collettivo ‘Tutte a casa’ che presenterà il crowdfunding a sostegno del social movie.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 20. Interverranno Paola Meloni, consigliera del comune di Fiumicino, la scrittrice Lia Levi, la giornalista Elisabetta Galgani, Giulia Rosa D’Amico, amministratrice del gruppo Mujeres nel Cinema e lo stesso Collettivo ‘Tutte a casa’. Coordinerà Federica Alderighi.

In base alle norme anti Covid i posti saranno distanziati e limitati di numero. Sarà necessario indossare la mascherina. Prenotazioni esclusivamente per via telefonica al numero 3894234468 o tramite un email all’indirizzo tutteacasa@gmail.com