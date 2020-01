Fiumicino, torna Correndo dei Giardini - Terzo Binario News

Dopo una pausa forzata torna dopo due anni la CORRENDO NEI GIARDINI, la corsa podistica più antica della provincia romana (1a edizione 1977) ed una delle più longeve del Lazio.

Nuovo percorso interamente nel verde di Marina di San Nicola per un totale di poco più di 8 km, nuovi Partner con il Consorzio Marina di San Nicola a supportare l’organizzazione nella gestione del percorso con Partenza ed Arrivo in Via della Luna e nuova Associazione che organizza l’evento , l’ “Anellone A.S.D.”, coordinata sempre dagli ideatori della prestigiosa manifestazione Franco Iannilli e Tonino Di Biagio. Il Comune di Ladispoli patrocinia l’evento con l’Assessorato allo Sport mentre a fianco dell'”Anellone A.S.D.” ci sarà l’Associazione Italiana Cultura e Sport di Roma , nelle persone di Roberto Tognalini e Monica Zibellini e LBM Sport , il negozio più importante dell’atletica leggera della Capitale.

Quest’anno inoltre si ricorderà una dei pilastri della manifestazione prematuratamente scomparso nel 2019, Antonio Ciervo, sportvo e amico di tutti i runners del comprensorio.

Le iscrizioni si apriranno a Gennaio con divulgazione del Regolamento .

Arrivederci a Domenica 1 Marzo 2020 a Marina di San Nicola.