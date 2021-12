Fiumicino supera la soglia dei 400 positivi - Terzo Binario News

Era da gennaio di quest’anno che non raggiungevamo tali livelli di contagio nel nostro territorio e mai da inizio pandemia avevamo superato la soglia dei 400 casi. In realtà sono anche di più: sono 419 i positivi nel Comune di Fiumicino, secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3.

Un dato veramente allarmante, soprattutto perché in continua crescita. Le donne contagiate sono 212, gli uomini 207, l’età media è di 38 anni e il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.51”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La maggioranza dei casi – aggiunge – riguarda sempre le località di Fiumicino e Isola sacra (61%), Fregene (10%) e Parco Leonardo (6%). Dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza, in vista anche delle prossime festività natalizie. L’unico strumento che abbiamo è quello dei vaccini. Vaccinatevi, se non avete ancora provveduto, effettuate la seconda o la terza dose, a seconda dei casi. E da lunedì prenotate i vaccini per i vostri figli. Solo aumentando la protezione delle persone riusciremo ad ostacolare la diffusione del coronavirus. Ricordo infine l’importanza di indossare sempre le mascherine, anche all’aperto, di igienizzare le mani di frequente e di evitare assembramenti”.