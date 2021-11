Fiumicino sfonda quota 300 positivi - Terzo Binario News

“Come era prevedibile è stata superata la quota dei 300 contagi nel nostro territorio.

Secondo i dati della Asl Rm 3 sono 305 le persone affette da coronavirus, di cui 154 uomini e 151 donne, con un’età media di 35 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il 38% dei casi totali riguarda Isola sacra e Fiumicino – aggiunge – seguite da Fregene (18%), Aranova (8%) e Passoscuro (7%).

Occorre prestare la massima attenzione e vaccinarsi, l’unico sistema efficace di contrasto alla circolazione del virus. In ogni caso continuiamo a indossare le mascherine, igienizzarci le mani di frequente ed evitare gli assembramenti. Se il trend dei contagi continuerà a crescere in questo modo saremo costretti a prendere delle misure restrittive, in particolare per luoghi e attività particolarmente frequentate, così come da appello del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti”.