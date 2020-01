Fiumicino, selezione per assunzione di 4 assistenti sociali: come scaricare la domanda - Terzo Binario News

Si informa che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno presso il Comune di Fiumicino di quattro Funzionari Assistente Sociale, Categoria D, Livello Economico D1, per un periodo di dodici mesi.

Le domande, corredate della documentazione necessaria, vanno inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (entro dunque il 20 febbraio 2020) redatte in carta semplice anche utilizzando l’apposito modulo o copia fotostatica dello stesso (allegato all’avviso), al Comune di Fiumicino, Area Servizi al Cittadino e Gestione del Personale – Settore Risorse Umane, esclusivamente con la seguente modalità:

· a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa certificata (PEC), all’indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it trasmettendo scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante PEC fa fede la data di ricezione. Nell’oggetto dell’email dovrà essere specificato: “Domanda di selezione pubblica per Assistente Sociale”.

Per scaricare il modello di domanda e conoscere nel dettaglio tempi e modalità di spedizione, i requisiti necessari alla partecipazione, i documenti da allegare, le prove di esame da superare e tutte le altre informazioni consultare il seguente link: https://bit.ly/2NGvfjp.