Fiumicino, secco residuo: servizio sospeso da oggi fino al 10 febbraio - Terzo Binario News

A causa dell’inaspettata e improvvisa chiusura degli impianti di trattamento di Roccasecca e Civitavecchia, che hanno causato per cause di forza maggiore la chiusura dell’impianto TMB di Malagrotta, sito dove il Comune di Fiumicino conferisce il secco residuo, si informa che tramite ordinanza sindacale per le giornate di oggi 7 febbraio, domani 8 febbraio e lunedì 10 febbraio il servizio di ritiro viene sospeso, per evitare l’accumulo di rifiuti in strada. Così l’Amministrazione in una nota.

Nel dettaglio è sospeso il conferimento della frazione di secco residuo per utenze domestiche e non domestiche previsto per il giorno venerdì 7 febbraio a Isola Sacra, sabato 8 febbraio a Parco Leonardo, Fregene, Maccarese, Focene e Le Vignole) e lunedì 10 febbraio a Passoscuro, Torrimpietra, Aranova, Palidoro, Fiumicino Centro e Case Sparse.