Fiumicino, risalgono i casi da coronavirus secondo i dati della Asl Rm3 sono 463 - Terzo Binario News

Ha ripreso a salire il numero di casi da coronavirus nel nostro territorio: oggi i positivi, secondo i dati della Asl Rm3, sono 463, di cui 250 donne e 213 uomini, con un’età media di 37 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“I casi – aggiungono – riguardano per il 68% Fiumicino e Isola sacra, per il 7% Focene, per il 6% Fregene e per il 4% Passoscuro ed Aranova. Domani sarà la Vigilia di Natale: occorre che tutti noi prestiamo la massima attenzione nell’evitare situazioni di diffusione dei contagi. Portiamo le mascherine, anche all’aperto, igienizziamo di frequente le mani ed evitiamo gli assembramenti di persone. Inoltre invito ancora una volta tutte e tutti, dai 5 anni in su ad effettuare il vaccino, sia esso una prima, una seconda o una terza dose. Lo dobbiamo fare per il bene delle persone che ci circondano”.