Fiumicino, rapine in rapida successione: caccia a due banditi - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Due farmacie e un supermercato. Tre le rapine consumate tra le 18,30 e le 19 di mercoledì 5 febbraio. In tutte le circostanze la descrizione è stata la medesima: due soggetti, con volto travisato e casco, uno armato di coltello e l’altro di pistola, poi fuggiti in scooter. I bottini sono da quantificare.

Per i colpi in farmacia – uno all’altezza di largo Esopo e l’altro in via Giorgio Giorgis, a Fiumicino – stanno indagando i carabinieri. Mentre per l’assalto al supermercato, in via della Scafa sempre a Fiumicino, sono in corso le verifiche da parte della Polizia.