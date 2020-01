Fiumicino, Poggio (Lega): "Abuso droghe tra i più giovani, serve maggior prevenzione" - Terzo Binario News

“Ho apprezzato la mozione presentata dal gruppo Demos sul rischio dipendenza da alcolici tra i più giovani. Ma credo che a questo percorso se ne debba affiancare un altro: quello sul consumo di droghe. Non è un segreto che ci sia una sempre più diffusa tendenza tra i giovanissimi ad abusare di questo tipo di sostanze. La stessa Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha sottolineato come siano “sempre più numerosi i giovanissimi che fanno uso di sostanze stupefacenti e alcoliche”. Così Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale (Lega-Salvini)

“E come l’inizio sia “sempre più precoce ed è in forte aumento l’utilizzo in fasce di età sempre più giovani”. Questo tipo di dipendenza ha effetti devastanti sul sistema nervoso e sull’equilibrio psicofisico soprattutto degli adolescenti. Ecco perché chiedo che alla mozione del gruppo Demos se ne affianchi un’altra che impegni il sindaco a mettere in campo una importante campagna di prevenzione sull’argomento, che vada di pari passo e se possibile amplifichi quella che già viene svolta dalle forze dell’ordine e dal mondo dell’associazionismo, da tenersi in tutte le scuole del territorio comunale per sensibilizzare i giovani. Un impegno che avrei voluto chiedere nell’ultimo consiglio comunale se fossero stati presenti assessori, sindaco e vicesindaco purtroppo sempre più distanti da questa città”.