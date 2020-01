Fiumicino, piano regolatore del turismo: plauso del Saifo - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Una delegazione del Comitato promotore SAI.FO presente alla seduta del Consiglio Comunale di Fiumicino del 21 gennaio, ha avuto il piacere di vedere approvato da tutte le forze di maggioranza e opposizione, ad eccezione del consigliere Baccini che si è astenuto, l’ordine del giorno presentato dal gruppo del Pd, dalla Lista Civica Zingaretti, da Leu, da Demos e da Uniti nel Centro. L’ordine del giorno impegna il sindaco ad avviare presso la Regione Lazio l’iter necessario perché una delle strutture regionali attualmente inutilizzate sul territorio di Isola Sacra possa diventare un Centro Regionale per il Turismo di Fiumicino e del X° Municipio di Roma.

Il Centro, che dovrebbe essere gestito dalla Regione, con la collaborazione del Comune di Fiumicino, del X° municipio del Comune di Roma, della Città Metropolitana, della Riserva Statale del Litorale Romano, dell’Ente Parco Archeologico di Ostia Antica, delle Università pubbliche del Lazio, dell’Autorità di Bacino del Tevere e di tutti gli enti e le fondazioni interessate.



Come illustrato nella presentazione dal consigliere Raffaele Megna (Pd), primo firmatario dell’ordine del giorno, il Centro dovrà elaborare e gestire un Piano Regolatore del Turismo. Un piano che coordini tutte le azioni turistiche esistenti, al momento senza un filo conduttore, e una struttura di coordinamento che prenda in considerazione che il nostro territorio non è solo mare, ma anche bellezze naturalistiche, archeologiche e monumentali. Una ricchezza che va messa a sistema non solo per rendere più strutturale il flusso turistico, ma anche per incentivare l’economia e il piccolo commercio locale.

Ci aspettiamo, dichiara Danilo Ruggiero del Comitato SAI.FO, una voce dal X° Municipio