“L’Ufficio Ambiente informa che con ordinanza sindacale è stata disposta da oggi (24 dicembre, ndr) fino al termine dell’intervento la chiusura del Parco Cetorelli e del vialetto di accesso alla bocciofila in via delle Lampare per permettere la rimozione di alcuni alberi pericolanti a causa del forte vento dei giorni scorsi”.

Così l’Amministrazione comunale di Fiumicino in una nota.